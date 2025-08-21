بالصور.. أحدث جلسة تصوير جريئة لـ دينا الشربيني بفستان قصير

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة دينا الشربيني أنظار متابعيها على السوشيال ميديا، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا.

وشاركت دينا متابعيها على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، صورًا جديدة ظهرت فيها بإطلالة جريئة، مرتدية فستان قصير.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "ملكة جمال"، "قمر أوي"، "الكمال والجمال"، "جمال ودلال"، "أيقونة جمال"، "جميلة في أي حاجة".

وتشارك دينا الشربيني في فيلم "طلقني"، الذي يعد التعاون الثاني مع الفنان كريم محمود عبد العزيز بعد فيلم "الهنا اللي انا فيه" عام 2024.

ويشارك ببطولة فيلم "طلقني" كل من حاتم صلاح، ياسمين رحمي، دنيا سامي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي.

يذكر الفنانة دينا الشربيني يعرض لها خاليًا فيلم "درويش" إخراج: وليد الحلفاوي، تأليف: وسام صبري، وبطولة: عمرو یوسف، دينا الشربیني، تارا عماد، خالد كمال، مصطفى غریب، وأحمد عبدالوھاب، ظهور خاص لـ محمد شاهين، كما تظهر النجمة يسرا كضيفة شرف، إلى جانب قيامها بالتعليق الصوتي ضمن الأحداث، ومن ضيوف الفيلم أيضا الإعلامي الكبير محمود سعد.

اقرأ أيضا..

دينا فؤاد تخطف الأنظار بفستان سهرة "جريء" والجمهور يغازلها (صور)

صورة- عمرو دياب مع منة القيعي وزوجها على البحر