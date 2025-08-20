محمود سعد: " أنغام أخدت علقة جامدة وهتقعد في المستشفى أسبوع كمان"

كتب - معتز عباس:

كشف الإعلامي محمود سعد عن آخر تطورات الصحية للفنانة أنغام، بعد مرور أسبوعين على عمليتها الجراحية التي أجرتها لاستئصال جزء من البنكرياس.

وقال محمود سعد في فيديو لايف نُشر عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إن العملية الجراحية التي خضعت لها أنغام دقيقة وكبيرة تعد من العمليات الصعبة نظرا لحساسيتها الشديدة، خاصة وأنها عانت من بعض الأعراض الجانبية بعد العملية، والتي تحدث لهذا النوع من العمليات.

وأوضح أن هناك سائل يفرزه البنكرياس، من المفترض أن يخرج بشكل طبيعي ولكنه لا يخرج بشكل كامل فيقوم الأطباء بشفطه عن طريق "الدرنقة الطبية".

وأضاف أن هذا الأمر استدعى وجود أنغام في المستشفى أسبوعًا آخر قد يكون حتى يوم الإثنين المقبل للتخلص من هذا السائل، موضحًا أن معظم تحاليل أنغام جيدة فيما عدا المتعلق بتحاليل البنكرياس بسبب ذلك السائل.

وأكد أن أنغام خضعت لعملية جراحية دقيقة وخطيرة لكنها بكل تأكيد كانت ناجحة، موضحًا: "لدكاترة شالوا الكيس وخدوا حتة من البنكرياس ودي عملية في منتهى الدقة والصعوبة والخطورة وخلاص نجحت، العملية اتعملت بفتحات في الجسم وأجهزة مكنش فيه فتحة كبيرة، والوضع مش مخيف لكنه صعب وشديد".

وأكمل: "أنغام خدت علقة جامدة وبتعاني من آلم شديد وبتاخد مسكنات وبتهدأ مع الوقت".

وكان الإعلامي محمود سعد، قد كشف تفاصيل الحالة الصحية للمطربة أنغام، بعد تعرضها لوعكة دخلت على إثرها المستشفى وأجرت عملية جراحية عاجلة، وكتب عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي "آخر أخبار أنغام الصحية علشان نطمن جمهورها، الدكاترة في البداية شالوا جزء من الكيس اللي على البنكرياس، وبعد شوية قرروا يشيلوا الكيس كله مع جزء صغير من البنكرياس".

