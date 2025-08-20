إعلان

"بإطلالة جريئة".. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور والجمهور يعلق

10:28 م الأربعاء 20 أغسطس 2025
كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة كارولين عزمي، الأنظار إليها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت كارولين بإطلالة جريئة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" مرتدية فستان جريء، والتي لاقت إعجاب المتابعين.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: حته من القمر"، "إيه الجمال ده"، "دمعها خفيف وملامحها لطيفة"، "أحلى واحدة في العالم".

جدير بالذكر أن، كارولين عزمي شاركت في السباق الرمضاني لعام 2025 بمسلسل "فهد البطل" بطولة أحمد العوضي، أحمد عبدالعزيز، لوسي، ميرنا نور الدين، غادة طلعت، صفوة، حجاج عبدالعظيم، ودارت أحداثه في إطار اجتماعي أكشن.

