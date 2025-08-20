أحدث جلسة تصوير جريئة لـ نسرين طافش بـ"الهوت شورت" في برشلونة (صور)

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها والجمهور، أحدث ظهور لها من مدينة برشلونة رفقة زوجها رجل الأعمال أحمد جوهر.

وتستمتع نسرين وزوجها بعطلة الصيف في برشلونة، حيث نشرت صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، ظهرت فيها بإطلالة جريئة مرتدية فستان قصير من أسفله "هوت شورت"، خطفت به الأنظار.

تفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "يا جمالك في الأبيض"، "أسبانيا نورت"، "القمر في كل حالاتها"، "الملكة نسرين"، "إطلالة وجمال".

يذكر أن، آخر أعمال نسرين طافش فيلم "الدشاش" الذي عرض بالسينمات وهو من إخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة محمد سعد، باسم سمرة، خالد الصاوي، زينة، رشوان توفيق، أحمد فهيم، مريم الجندي.

كما طرح عمرو دياب الخميس الماضي ألبومه "ابتدينا"، وضم ١٥ أغنية تعاون خلالها مع نخبة من أشهر صناع الموسيقى في مصر والوطن العربي.

