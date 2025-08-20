وائل كفوري يرزق بمولودته الثالثة ويطلق عليها هذا الاسم

كتبت- سهيلة أسامة:

رزق الفنان اللبناني وائل كفوري بطفلته الثالثة التي أطلق عليها اسم "كلوفي".

وأكدت وسائل إعلام لبنانية الخبر، وسط موجة من التهاني من محبيه ومتابعيه عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وفي سياق آخر، خرجت السيدة أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، عن صمتها لتكشف تفاصيل معاناتها القانونية المستمرة منذ 6 سنوات أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية، من أجل الحصول على النفقة الشهرية الخاصة بابنتيها.

يذكر أن الفنان وائل كفوري كان قد طرح مؤخرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "راجعين"، عبر جميع المنصات الموسيقية، محققًا تفاعلًا واسعًا من جمهوره.

