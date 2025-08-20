أنوسة كوتة تحيي ذكرى ميلاد الراحل محمد رحيم برسالة مؤثرة

كتبت- سهيلة أسامة:

أحيت مدربة الأسود أنوسة كوتة ذكرى ميلاد الملحن الراحل محمد رحيم، ونشرت عبر حسابها على موقع "فيسبوك" صورًا جمعتهما، ووجهت له رسالة مؤثرة.

وكتبت أنوسة: "كل سنة في وقت زي ده .. كنت بقعد أفكر احتفل بعيد ميلادك إزاي وأجيبلك حاجة كان نفسك فيها، وكنت بتفرح بالهدايا زي الأطفال الصغيرة لأنك كنت أبيض من جواك".

وتابعت: "السنة دي جبتلك وعملتلك حاجات كتير، بس للأسف مش هعرف أشوف الفرحة في ملامحك .. كل سنة وإنت طيب يا رحيمو .. الله يرحمك ويغفرلك ويسامحك يا أبو قلب طيب".

ويُعد محمد رحيم واحدًا من أبرز الملحنين في الوطن العربي، تعاون خلال مسيرته مع نخبة من كبار المطربين في مصر والعالم العربي، من بينهم عمرو دياب، شيرين عبد الوهاب، محمد حماقي، وإليسا.



