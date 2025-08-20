طليقة وائل كفوري تكشف معاناتها أمام القضاء للحصول على نفقة ابنتيها

كتبت- نوران أسامة:

خرجت السيدة أنجيلا بشارة، طليقة الفنان وائل كفوري، عن صمتها لتكشف تفاصيل معاناتها القانونية المستمرة منذ 6 سنوات أمام المحكمة المدنية للأحوال الشخصية، من أجل الحصول على النفقة الشهرية الخاصة بابنتيها.

وقالت بشارة في منشور عبر خاصية "ستوري" على حسابها بموقع "إنستجرام": "اليوم حابة أحكي عن معاناة 6 سنين بالمحكمة المدنية للأحوال الشخصية بمنطقة الجديدة، صار فيني سمي القاضي يلي ما كان يعرف يرد النفقة على السعر الصرف الأساسي، مستعملًا كل الأسباب غير المنطقية لتركها على أقل سعر صرف في البلد، ومنها الأزمة الاقتصادية عليّ وعليه، وكنت استغرب إذا عايش معنا بنفس البلد"- على حد قولها.

وأضافت: "إذا مش قادر تكون عادل بمهنتك، ما تمتهنها من الأساس، لقد دمرت عائلة وأولاد على مدار السنوات الماضية"، مؤكدة أنها فقدت الأمل بالمحكمة والقانون، قائلة: "لقد خيبت آمالي بالمحكمة، والقانون، الملجأ الوحيد لكل امرأة مطلقة، لا سيما خيبت آمالي في العدالة بهذا العالم، لكنني لم ولن أستسلم"، وفق تعبيرها.

واختتمت بشارة رسالتها بتوجيه الشكر لقائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون، قائلة: "شكرًا لفخامة الرئيس جوزيف عون، لوفائك بالعهد في سبيل إصلاح القضاء ومحاربة الفساد، على أمل أن تكون التشكيلات القضائية الجديدة عادلة ونزيهة".

يذكر أن الفنان وائل كفوري طرح أحدث أعماله الغنائية بعنوان "راجعين"، عبر جميع المنصات الموسيقية، وسط تفاعل واسع من جمهوره.

