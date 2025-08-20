إعلان

"كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام

12:42 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

ريهام عبد الحكيم وأنغام

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة ريهام عبدالحكيم رسالة دعم مؤثرة للمطربة أنغام في أزمتها الصحية الأخيرة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

وقالت ريهام: "فيها حاجة حلوة.. ومن أجمل الحاجات دي إن في بلدنا صوت زي صوتك يا أنغام، صوتك مش مجرد غُنا، صوتك حاجة معجزة زي ما انتي قولتي في أغنيتك، بيدخل قلوبنا ويطبّب جراحنا قبل ما نحس بيها".

وتابعت: "النهاردة كلنا بندعيلك من قلوبنا إنك ترجعي لنا بسلامة قلبك وبخير، وترجعي تغني وتقوليلنا اتجاه واحد هو طريق الفرح اللي صوتك بيرسمه لينا".

واختتمت ريهام: "ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة، ونشوفك قريب جدًا منوّرة المسرح، بصوتك اللي مفيش زيه".

وفي السياق ذاته، كشف الموسيقار محمد علي سليمان، والد أنغام، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها مؤخرًا لعملية جراحية لاستئصال جزء من البنكرياس.

وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "لسه تعبانة وبتعاني من ألم صعب، ومش عارف هل هيكون في تدخل جراحي تاني ولا لأ، القرار في إيد الأطباء، وخلال يومين هيتضح كل شيء".

وأضاف أن الأطباء لم يحددوا حتى الآن موعد خروجها من المستشفى، مطالبًا جمهورها بمواصلة الدعاء لها حتى تتجاوز أزمتها وتعود بصحة جيدة.

ريهام عبد الحكيم عبر فيسبوك

اقرأ أيضًا:

بعد تداعيات الجراحة الثانية.. شقيق أنغام يدعو لها بالشفاء

هيفاء وأحمد سعد وألفت عمر.. سرقة الفنانين ومحاولة خطفهم في أوروبا

"أغلى الناس".. عماد زيادة ينشر صورة مع الهضبة وتامر مرسي في الساحل

ريهام عبدالحكيم أنغام الازمة الصحية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة