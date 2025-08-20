"كلنا بندعيلك من قلوبنا".. ريهام عبدالحكيم توجه رسالة دعم لأنغام

كتبت- سهيلة أسامة:

وجهت الفنانة ريهام عبدالحكيم رسالة دعم مؤثرة للمطربة أنغام في أزمتها الصحية الأخيرة، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".

وقالت ريهام: "فيها حاجة حلوة.. ومن أجمل الحاجات دي إن في بلدنا صوت زي صوتك يا أنغام، صوتك مش مجرد غُنا، صوتك حاجة معجزة زي ما انتي قولتي في أغنيتك، بيدخل قلوبنا ويطبّب جراحنا قبل ما نحس بيها".

وتابعت: "النهاردة كلنا بندعيلك من قلوبنا إنك ترجعي لنا بسلامة قلبك وبخير، وترجعي تغني وتقوليلنا اتجاه واحد هو طريق الفرح اللي صوتك بيرسمه لينا".

واختتمت ريهام: "ربنا يشفيكي ويقومك بالسلامة، ونشوفك قريب جدًا منوّرة المسرح، بصوتك اللي مفيش زيه".

وفي السياق ذاته، كشف الموسيقار محمد علي سليمان، والد أنغام، عن آخر تطورات حالتها الصحية، بعد خضوعها مؤخرًا لعملية جراحية لاستئصال جزء من البنكرياس.

وقال في تصريحات لبرنامج "ET بالعربي": "لسه تعبانة وبتعاني من ألم صعب، ومش عارف هل هيكون في تدخل جراحي تاني ولا لأ، القرار في إيد الأطباء، وخلال يومين هيتضح كل شيء".

وأضاف أن الأطباء لم يحددوا حتى الآن موعد خروجها من المستشفى، مطالبًا جمهورها بمواصلة الدعاء لها حتى تتجاوز أزمتها وتعود بصحة جيدة.

