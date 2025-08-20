بالفيديو.. فيفي عبده ترقص على أنغام "عشان الحلوين" في الساحل الشمالي

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة فيفي عبده جمهورها مقطع فيديو جديدًا من عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام".

وظهرت فيفي في الفيديو وهي ترقص على أنغام أغنية "عشان الحلوين" للفنان أحمد شيبة.

وعلّقت فيفي على الفيديو قائلة: "صباح الخير على الحلوين من الساحل الشمالي".

يذكر أن فيفي عبده شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "العتاولة 2"، والذي يضم نخبة من النجوم، أبرزهم: أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، وأمير صلاح الدين، والمسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.

