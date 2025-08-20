مصطفى قمر ينشر صورًا مع عمرو دياب في الساحل.. ويمازحه بهذه الطريقة

كتب - معتز عباس:

شارك المطرب مصطفى قمر متابعيه صورًا جديدة جمعته بالنجم عمرو دياب من الساحل الشمالي.

ونشر مصطفى قمر صورة مع ابنه تيام والهضبة عمرو دياب، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، ممزاحًا: "قولتلكوا بيغنيهالي صدقتوا بقي"، في الإشارة إلى أغنية "قمر" من ألبوم الهضبة الجديد "ابتدينا".

وأضاف: "مبروك للمرة التانية يا عمور علي النجاح الجامد ماشاء الله، وتيام كمان بيباركلك هو وجيله وخللي بالك أنت غنيت قمر غنيت قمرين، أنا بقي بأعمل غنوة ليك مخصوص اسمها "قمر قمرين".

أحيا النجم عمرو دياب، حفلًا غنائيا خاصا بالساحل الشمالي بحضور جماهيري كبير، السبت الماضي.

وقدم عمرو دياب في حفل الساحل فاصلا من أجمل أغاني ألبومه الجديد "ابتدينا"، خاصة أغنية "خطفوني" التي تصدرت قوائم الإستماع والمشاهدات عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة، وغناها معه الجمهور عدة مرات، كما غنى "ده لو اتساب وبحبه وانت الحظ وقمر ومتقلقش ونور العين و العالم الله وليلي نهاري ووغلاوتك".

