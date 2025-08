لهذا السبب.. جينيفر لوبيز تتصدر التريند

كتبت - نوران أسامة:

تصدرت الفنانة العالمية جينيفر لوبيز، تريند مؤشر البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية بعد احيائها حفل غنائي ضخم في شرم الشيخ.

وجاء حفل جينيفر لوبيز بمصر الذي أحيته الأربعاء الماضي بعد غياب 6 سنوات منذ أن قدمت آخر حفلاتها بالعلمين.

واستعادت النجمة العالمية جينيفر لوبيز ذكريات زيارتها لمدينة شرم الشيخ خلال إحياء حفلها الغنائي هناك ضمن جولتها الغنائية حول العالم "Up all Night: Live in 2025" منها في أوروبا وآسيا وأفريقيا.

ونشرت جينيفر لوبيز، صورا من رحلتها في شرم الشيخ عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت: "شعرت باللطافة في مصر".

وقدمت "جينيفر" العديد من أغانيها الشهيرة إلى جانب استعراضاتها التي اشتهرت بها في حفلاتها وسط جمهورها ومحبيها.

وكانت آخر مشاركات جينيفر لوبيز على شاشة السينما بفيلم الخيال العلمي "Atlas" عام 2024.