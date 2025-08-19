أحمد فهمي ينشر صورًا جديدة من كواليس فيلم "ابن النادي"

كتب - معتز عباس:

كشف الفنان أحمد فهمي عن كواليس جديدة من تصوير فيلم "ابن النادي" والمقرر عرضه على منصة "شاهد" الفترة المقبلة.

ونشر فهمي صورًا له أثناء تصوير بعض المشاهد في "ابن النادي"، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ابن النادي قريباً علي شاهد".

وكان المنتج طارق الجنايني أعلن في وقت سابق، بدء تصوير مسلسل "ابن النادي" المقرر إذاعته على منصة "شاهد".

ويشارك في مسلسل ابن النادي أحمد فهمي، وجلا هشام، وأحمد عبدالحميد، وحاتم صلاح، من تأليف مهاب طارق، وإخراج كريم سعد.

