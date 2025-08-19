"ولا غلطة".. مايا دياب تخطف الأنظار بإطلالة جريئة في أحدث ظهور لها

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة اللبنانية مايا دياب لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على إنستجرام.

وظهرت مايا مرتدية فستان أنيق وجريء، خطفت به الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وجاءت تعليقات الجمهور على النحو التالي: "أيقونة، ولا غلطة، ديفا، حلوة وجميلة".

وكان آخر أعمال الفنانة مايا دياب أغنية "حرمت أحبك" والتي طرحتها عبر قناتها الرسمية على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

