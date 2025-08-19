كتب - معتز عباس:

خضعت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لجلسة تصوير جريئة، فاجأت بها الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا.

ونشرت نادين صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جريئة مرتدية فستان صيفي قصير، وتجلس داخل حمام السباحة، وكتبت: "ليمونة حامضة".

وتفاعل المتابعين مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "انتي احلى من الليمون"، "يؤبرني جمالك يا نادي"، "أحلى ميمي في الدنيا"، "أجمل روح".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

