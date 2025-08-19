كتبت- نوران أسامة:

خطفت عدد من نجمات الفن الأنظار خلال حضورهن حفل ضم المشاهير في العاصمة اللبنانية بيروت، وظهرن وهن يرقصن على أنغام الموسيقى.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "ET بالعربي" عبر موقع "إنستجرام" مقطع فيديو من أجواء الحفل، ظهرت فيه مجموعة من النجمات من بينهن سيرين عبد النور، ماغي بوغصن، جيسي عبدو، ومايا دياب.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم المنتج جمال سنان، ورد الخال، بديع أبو شقرا، معتصم النهار، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني والإعلامي.

