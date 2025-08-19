إعلان

بالفيديو.. رقص سيرين عبد النور ومايا دياب.. نجمات الفن يخطفن الأنظار في بيروت

01:13 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

نوران أسامة

كتبت- نوران أسامة:

خطفت عدد من نجمات الفن الأنظار خلال حضورهن حفل ضم المشاهير في العاصمة اللبنانية بيروت، وظهرن وهن يرقصن على أنغام الموسيقى.

ونشر الحساب الرسمي لبرنامج "ET بالعربي" عبر موقع "إنستجرام" مقطع فيديو من أجواء الحفل، ظهرت فيه مجموعة من النجمات من بينهن سيرين عبد النور، ماغي بوغصن، جيسي عبدو، ومايا دياب.

وشهد الحفل حضور عدد من نجوم الفن، من بينهم المنتج جمال سنان، ورد الخال، بديع أبو شقرا، معتصم النهار، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة في الوسط الفني والإعلامي.

"رقص ولحظات رومانسية"..منى زكي وأحمد حلمي في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

"فلوس وخاتم ألماظ".. ألفت عمر تستغيث بعد تعرضها للسرقة في باريس

شام الذهبي في جلسة تصوير رومانسية مع زوجها: مفيش كلام يتقال

موعد ومكان جنازة يحيى عزمي

