كلمات مؤثرة.. يسري نصر الله ينعى يحيى عزمي

12:03 م الثلاثاء 19 أغسطس 2025

المخرج يسري نصر الله

كتبت- نوران أسامة:

نعى المخرج يسري نصر الله، أستاذ الإخراج السينمائي الراحل د. يحيى عزمي، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكتب يسري عبر حسابه على موقع "فيسبوك": "غياب الدكتور يحيى عزمي هيسيب فراغ كبير في قلوب وعقول كل اللي اتعلموا منه وعرفوا كرمه وسعة روحه، ألف رحمة ونور على روحه الجميلة وخالص التعازي للدكتورة غادة جبارة ولكل أحبابه."

وأعلنت نقابة المهن السينمائية إقامة صلاة الجنازة على الراحل بعد ظهر اليوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بمسجد الشرطة في الشيخ زايد.

ويعد د. يحيى عزمي من أبرز أساتذة الإخراج في مصر، حيث شغل منصب رئيس قسم الإخراج بالمعهد العالي للسينما، وشارك في كتابة سيناريو فيلم "الطوق والإسورة" عام 1986 مع المخرج خيري بشارة.

