إعلان

"رقص ولحظات رومانسية"..منى زكي وأحمد حلمي في حفل عمرو دياب في الساحل الشمالي

11:56 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
  • عرض 23 صورة
  • عرض 23 صورة
    احمد حلمي ومنى زكي
  • عرض 23 صورة
    احمد حلمي ومنى زكي 7
  • عرض 23 صورة
    احمد حلمي ومنى زكي 8
  • عرض 23 صورة
    احمد حلمي ومنى زكي 6
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي
  • عرض 23 صورة
    احمد حلمي ومنى زكي 2
  • عرض 23 صورة
    احمد حلمي ومنى زكي 4
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي 2
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي 3
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي وابنتهما
  • عرض 23 صورة
    رحلة بحرية تجمع أحمد حلمي ومنى زكي وياسمين عبد العزيز وإنجي علي
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي في مهرجان القاهرة السينمائي 4
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي في مهرجان القاهرة السينمائي 3
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي وابنتهما لي لي
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي-صورة أرشيفية
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 23 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت- سهيلة أسامة:

خطف النجمان منى زكي وأحمد حلمي الأنظار خلال تواجدهما في حفل الفنان عمرو دياب بالساحل الشمالي، إذ ظهرا في أجواء رومانسية مميزة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للثنائي، وهما يحتضنان بعضهما أثناء غناء الهضبة لأغنيته الشهيرة "ده لو اتساب"، وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن آخر أعمال أحمد حلمي فيلم "واحد تاني"، الذي عُرض في موسم عيد الفطر عام 2022، والفيلم من بطولة أحمد حلمي وروبي، وشارك فيه أيضًا سيد رجب، عمرو عبد الجليل، نسرين أمين، نور إيهاب، أحمد مالك، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف مثل عمرو وهبة. وقد أُلّف الفيلم من قِبل هيثم دبور، وأخرجه محمد شاكر خضير.

اقرأ أيضًا:

موعد ومكان جنازة يحيى عزمي

هشام خرما لـ"مصراوي": أحب المزج بين الثقافات في أعمالي رغم صعوبة الأمر

مركز الثقافة السينمائية يستعرض التراث المصري في أمسية "أنت قلب الحكاية"

منى زكي أحمد حلمي حفل عمرو دياب الساحل الشمالي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

5 ملفات رئيسية على مكتب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي
جهاز حدائق أكتوبر يسحب أرض نادي الزمالك