"100 ألف".. إيمي طلعت زكريا تكشف: "أحمد فهمي سدد ديون والدي ونجم صدمنا

كتب-مصطفى حمزة:

أكدت الفنانة إيمي طلعت زكريا، أن الفنان أحمد فهمي، لعب دورا كبيرا، في إنهاء أزمة مالية مع الضرائب، تخص والدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

وتحدثت إيمي طلعت زكريا، عن الواقعة، خلال ظهورها في برنامج "وصفة مروة"، مع الفنانة مروة عبد المنعم، و الذي يعرض عبر قناة الشمس.

وقالت: " ماحدش وقف جنبنا من الناحية المادية بعد وفاة بابا، بابا الحمد لله سايب لنا اللي يكفينا زي أي أب، لكن الناس عندها فكرة إن الممثل معاه فلوس كتير، بس طبعًا بابا علشان فترة المرض اللي مر بيها كان في صرف وشوية مشاكل في الضرائب".

وأضافت: "بعد ما توفى على طول كان في مبلغ عليه في الضرايب حوالي 100 ألف جنيه، وقلت لعمر يكلم نجم كبير وشهير كان صاحب عمر بابا واشتغل معاه كتير، والنجم قال لعمر والله أنا عليَّ ديون، ورد فعله كان صادم".

وأوضحت إيمي :"احنا ما كناش عايزين ناخد منه شفقة، إحنا عايزين بس عايزينها سلف، نسد الدين للضرايب، عشان المتوفى مش بيتحاسب تقريبا لغاية الدين ما يتسدد".

وعن طريقة سداد المبلغ قالت : "شهادة حق أشهدها الفنان أحمد فهمي هو اللي دفعهم ومقالش، وعرفنا بعد كده ومرضيش ياخدهم، وأحمد فهمي بجد من الناس الطيبة و أثبت حبه لبابا".

يذكر ان الفنان الراحل طلعت زكريا، رحل عن عالمنا في 8 أكتوبر عام 2019.

إيمي طلعت زكريا تتحدث عن أزمة الضرائب