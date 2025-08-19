"رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن

كتب - معتز عباس:

أصبح الساحل الشمالي وجهة مفضلة لنجوم الفن لقضاء عطلات الصيف، ليس فقط للراحة والاستجمام، بل أيضًا لإجراء جلسات تصوير احترافية تُبرز إطلالاتهم الجديدة والمميزة.

وحرصت نجمات الفن على التقاط صورًا تذكارية أثناء قضاء عطلة الصيف في شواطئ العلمين والساحل الشمالي، والظهور بشكل مميز ورشاقة لفتت أنظار المتابعين، أبرزهن النجمة نادية الجندي، والفنانة ياسمين صبري، والفنانة هدى الإتربي، والفنانة دينا محسن "ويزو"، والفنانة شيماء سيف، وغيرهم.

كما خضع نجوم الفن لجلسات التصوير في الساحل الشمالي، الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من عطلة الصيف، مع الظهور بشكل جديد وإبراز "فورمة الساحل"، والتي أصبحت حديث رواد التواصل الاجتماعي، أبرزهم النجم أحمد السقا والهضبة عمرو دياب، والنجم أحمد عز، والفنان كريم محمود عبد العزيز، وغيرهم.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 25 صورة لنجوم الفن في الساحل الشمالي بإطلالة رشيقة وجريئة.

