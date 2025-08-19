إعلان

"رشاقة وفورمة الساحل".. 25 صورة لنجوم ونجمات الفن بعد خسارة الوزن

12:28 ص الثلاثاء 19 أغسطس 2025
    احدث ظهور لويزو بعد فقدان وزنها_1
    الهام شاهين في الساحل (5)_4
    الهام شاهين في الساحل_5
    خالد سليم في عيد ميلاد زوجته (2)_6
    داليا البحيري وزوجها في الساحل_7
    دينا محسن ويزو (2)_8
    شريف منير وأحمد السقا_9
    الهام شاهين في الساحل (3)_3
    شيماء سيف أثناء زيارة أحد المراكز الطبية في مدينة خليفة (5)_11
    شيماء سيف بعد التخسيس_12
    أحمد السقا وصديقاته في الساحل_2
    كريم فهمي والهام شاهين في الساحل_14
    ليلى علوي والهام شاهين وهالة صدقي_15
    ليلى علوي_16
    مي سليم_17
    نادي الجندي امام البحر_18
    عمرو دياب وكريم محمود عبدالعزيز وشيكو والمنتج حمادة اسماعيل_13
    نادية الجندي_20
    نادية الجندي في الساحل الشمالي_19
    نرمين الفقي_22
    ويزو بعد التخسيس_23
    شريف منير والسقا ومدحت صالح واحمد مالك_10
    ياسمين صبري_24
كتب - معتز عباس:

أصبح الساحل الشمالي وجهة مفضلة لنجوم الفن لقضاء عطلات الصيف، ليس فقط للراحة والاستجمام، بل أيضًا لإجراء جلسات تصوير احترافية تُبرز إطلالاتهم الجديدة والمميزة.

وحرصت نجمات الفن على التقاط صورًا تذكارية أثناء قضاء عطلة الصيف في شواطئ العلمين والساحل الشمالي، والظهور بشكل مميز ورشاقة لفتت أنظار المتابعين، أبرزهن النجمة نادية الجندي، والفنانة ياسمين صبري، والفنانة هدى الإتربي، والفنانة دينا محسن "ويزو"، والفنانة شيماء سيف، وغيرهم.

كما خضع نجوم الفن لجلسات التصوير في الساحل الشمالي، الذي أصبح جزءًا لا يتجزأ من عطلة الصيف، مع الظهور بشكل جديد وإبراز "فورمة الساحل"، والتي أصبحت حديث رواد التواصل الاجتماعي، أبرزهم النجم أحمد السقا والهضبة عمرو دياب، والنجم أحمد عز، والفنان كريم محمود عبد العزيز، وغيرهم.

ونستعرض في التقرير التالي أبرز 25 صورة لنجوم الفن في الساحل الشمالي بإطلالة رشيقة وجريئة.

نجمات الفن بعد خسارة الوزن رشاقة وفورمة الساحل نجوم الفن في الساحل نجوم ونجمات الفن
