إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

أسماء أبو اليزيد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد جمهورها ومتابعيها أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا، ونشرت صورة رفقة زوجها عبر خاصية الاستوري على انستجرام.

كارول سماحة

خضعت الفنانة كارول سماحة لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

ليلى علوي

نشرت النجمة ليلى علوي صورة جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها وهي تستمتع بعطلتها الصيفية برفقة عدد من أصدقائها.

مي سليم

خضعت الفنانة مي سليم لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أحمر خطفت به الأنظار.

نيكول سابا

خضعت الفنانة نيكول سابا لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها بفستان أنيق وجذاب خطفت به الأنظار وحاز على إعجاب متابعيها.

هاجر أحمد

نشرت الفنانة هاجر أحمد صورا جديدة من أحدث ظهور على السوشيال ميديا، ظهرت هاجر مرتدية إطلالة ساحرة حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هلا السعيد

نشرت الفنانة هلا السعيد صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها على البحر خلال استمتاعها بعطلتها الصيفية.

وئام مجدي

خضعت الفنانة وئام مجدي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت خلالها بفستان جذاب خطفت به الأنظار.

يارا السكري

نشرت الفنانة يارا السكري صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت خلالها مع والدها لأول مرة.

ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا جديدة عبر حسابها على انستجرام، ظهرت ياسمين خلالها بإطلالة ساحرة خطفت بها الأنظار.