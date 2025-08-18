فيديو جديد لأغنية عمرو دياب "بابا" بالصعيدي.. والجمهور: كده أحلى

كتب- مروان الطيب:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من أحد الأفراح في صعيد مصر، يظهر خلاله أحد الأشخاص يقدم موسيقى أغنية "بابا" للنجم عمرو دياب مستخدما المزمار وسط إعجاب المئات من المتابعين.

وعلق الجمهور على الفيديو: "المزمار الصعيدي غير، تحفة إيه الجمال ده، والله كده أحلى، أجمد لحن اتعمل من بعد الضوء الشارد، طب والله عامل بهجة جامدة، ياريت يعزفها على المسرح مع عمرو دياب".

كان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو مؤخرا، لأحد المطربين وهو يغني أغنية "بابا" للفنان عمرو دياب على الطريقة الصعيدية.

وظهر المغني وهو يؤدي الأغنية بطريقة مختلفة وحازت على تفاعل المتابعين، وعلقوا: "مديها هيبة كأنها من كلمات الأبنودي، أداءه حلو جدا، غناها بأسلوبه ومنحها من روحه الصراحة عجبتني عن عمورة، حبيتها بالصوت والجلابية والشنب، طب والله حلوة منه كأنها أغنية تانية، أصلا بيغنيها بستايل الريس متقال.. روعة روعة بصراحة، الأغنية بقى ليها هيبة كان المفروض يقول يا بويا بدل يا بابا كانت هتبقى أحسن بكتير".

تصدرت أغنية "بابا" محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي منذ طرحها ضمن ألبوم عمرو دياب الجديد "ابتدينا"، كلمات ملاك عادل، ألحان محمد يحيى، توزيع عادل حقي".

يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين، قدم خلاله باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.