"فستان جريء".. جلسة تصوير جريئة لـ مي سليم أمام البحر والجمهور يغازلها

كتب - معتز عباس:

خطفت الفنانة مي سليم أنظار المتابعين على السوشيال ميديا من أحدث ظهور لها في الساحل الشمالي.

ونشرت مي صورًا لها عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، ظهرت بإطلالة مميزة، مرتدية فستان أحمر واسع أمام البحر.

تفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "الدريس قمر"، "قمرون"، "قمر 14 يا ميوش"، "قمر الكوكب"، "برنسيسة الساحل".

وكانت آخر مشاركات مي سليم الفنية في مسرحية "المجانين" بطولة نجم الكوميديا محمد هنيدي وعرضت في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات "موسم الرياض".

يذكر أن الفنانة مي سليم تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "السجل الأسود" ويشاركها البطولة كل من خالد سليم، منذر رياحنة، هالة فاخر، محمد نجاتي، تأليف ياسر بدوي، إخراج جميل جميل المغازي.