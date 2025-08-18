أحمد الفيشاوي يبدأ تصوير فيلم "سفاح التجمع"

كتبت- منال الجيوشي

بدأ الفنان أحمد الفيشاوي، تصوير أولى مشاهده ضمن أحداث فيلمه الجديد "سفاح التجمع"

ونشر الفيشاوي عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صور من الكواليس، وعلق عليها قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم، بدأنا تصوير فيلم سفاح التجمع إنتاج السبكي وتأليف وإخراج محمد صلاح العزب ومدير تصوير نزار شاكر"

ويتناول الفيلم قصة سفاح التجمع الذي حكم عليه بالإعدام، بعد اتهامه بقتل عدد من النساء

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد الفيشاوي فيلم "السيستم" الذي عرض العام الماضي، بطولة: طارق لطفي، نهى عابدين، نسرين طافش، بسنت شوقي، ميس حمدان، محمد علي رزق، رانيا منصور