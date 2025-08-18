الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية

كتب- محمد شاكر:

تنطلق الليلة في الثامنة مساء عروض اليوم الثاني من ملتقى السمسمية القومي في دورته الثالثة، الذي يقام تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، احتفاء بتسجيل آلة السمسمية على قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو.

وتقام الفعاليات على مسرحين متوازيين، حيث يستضيف مركز شباب الشيخ زايد عروض فرق الإسماعيلية للفنون الشعبية، الطور التلقائية، السويس للآلات الشعبية، والصحبة البورسعيدية. فيما يشهد مسرح شاطئ الفيروز تقديم عروض فرق بورسعيد للآلات الشعبية، شباب السويس، الإسماعيلية للآلات الشعبية، الوزيري بالإسماعيلية.

الملتقى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، وينفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، بالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي، وفرع ثقافة الإسماعيلية، في إطار جهود الوزارة لصون التراث الشعبي لمدن القناة وتعزيز الهوية الوطنية من خلال الفنون.

وكان الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية قد شهدوا حفل افتتاح الملتقى، بحضور العديد من المحافظين الحاليين والسابقين، ورؤساء الجامعات، وقيادات هيئة قناة السويس، ونقيب الصحفيين، والقيادات الثقافية والتنفيذية إلى جانب مشاركة واسعة من أبناء المحافظة، حيث جرى خلاله تكريم عدد من رموز فن السمسمية تقديرا لعطائهم في حفظ هذا التراث الشعبي، وتكريم اللجنة العلمية التي أسهمت في تسجيل آلة السمسمية على قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو، في إنجاز وطني يعكس مكانة هذا الفن كأحد مكونات الهوية المصرية الأصيلة.

