"الجونة السينمائي" ينعى مدير التصوير تيمور تيمور

كتبت- منى الموجي:

نعى مهرجان الجونة السينمائي، مدير التصوير تيمور تيمور والذي رحل عن عالمنا، مساء أمس السبت الموافق 16 أغسطس، غرقا بعد محاولته إنقاذ نجله من الغرق.

وجاء في بيان صادر عن المهرجان "ببالغ الحزن والأسى، ينعى مهرجان الجونة السينمائي مدير التصوير المبدع تيمور تيمور. رحل عن عالمنا مبكرًا، لكنه ترك بصمة فنية مميزة ورؤية بصرية ملهمة ستظل حية في ذاكرة كل من عرفه وأحبه. نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلته وأحبائه في هذا الوقت العصيب".

وتشيع أسرة مدير التصوير تيمور تيمور جنازته، اليوم الأحد 17 أغسطس، عقب أداء صلاة الظهر، من مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس.

وسادت حالة من الحزن بين نجوم الفن بعد سماع خبر وفاة مدير التصوير تيمور تيمور، وحرص كثيرون على نعيه بكلمات مؤثرة والدعاء له بالرحمة والمغفرة.

تيمور تيمور من أبرز مديري التصوير، وقدّم على مدار مسيرته أعمالًا مميزة تركت أثرًا كبيرًا، بينها: مسلسل رسالة الإمام، مسلسل جودر، فيلم ريجاتا، مسلسل طريقي، مسلسل جراند أوتيل، مسلسل السيدة الأولى.