بالصور- جومانا مراد على البحر والجمهور يعلق: "ملكة جمال العالم"

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة جومانا مراد لجلسة تصوير جديدة، نشرت مقطع فيديو منها عبر حسابها على انستجرام.

وظهرت جومانا مراد في الفيديو بإطلالة جذابة على البحر، وحاز الفيديو على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

جاءت التعليقات : "يا حبيبة روحي يا قمر، حلاوة الدنيا كلها فيكي، مذهلة بكل تفاصيلك، ملكة جمال العالم".

وكانت اخر مشاركات جومانا مراد في الدراما التلفزيونية بمسلسل "أم أربعة وأربعين" بطولة الفنانة سمية الخشاب.

