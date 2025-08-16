بالفيديو.. رقص أحمد حلمي وعمرو يوسف مع الهضبة في حفل الساحل

كتب - معتز عباس:

شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها على السوشيال ميديا مقطع فيديو يبرز لقطات من حفل الهضبة عمرو دياب في "ساوث ميد" الساحل الشمالي.

نشرت نرمين مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام، وظهور النجم أحمد حلمي والفنان عمرو يوسف وهما يرقصان مع عمرو دياب على أغنية "يا بخته" من من ألبوم الهضبة الجديد "ابتدينا".

تصدرت عدد من أغاني ألبوم "ابتدينا" للنجم عمرو دياب منذ طرحه العديد من منصات الموسيقى أبرزهم أغنية "خطفوني" التي شارك من خلالها الغناء مع ابنته جانا وتصدرا بسببها خلال الفترة الماضية، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين وسط حضور جماهيري كبير، قدم خلاله باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جمهوره ومحبيه.

اقرأ أيضا..

أحمد سلامة يُقبل رأسها.. وفد من وزارة الثقافة والفنانين يزور نجوى فؤاد بعد استغاثتها (صور)

20 صورة .. منة عرفة في حمام السباحة مع الدولفين بالساحل الشمالي