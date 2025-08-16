20 صورة .. منة عرفة في حمام السباحة مع الدولفين بالساحل الشمالي

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة منة عرفة الاستمتاع بعطلتها الصيفية في الساحل الشمالي، ونشرت صور جديدة لها عبر حسابها على انستجرام.

ظهرت منة عرفة وهي تستمتع بوقتها في حمام السباحة رفقة عدد من الدلافين وكتبت: "خوف جديد تم اجتيازه، شكرا على تجربة لا تنسى".

كانت آخر مشاركات منة عرفة في الدراما التلفزيونية بمسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

يذكر أن منة عرفة تشارك بفيلم "شريط 6" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية هم خالد الصاوي، وفاء عامر، هدى المفتي، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد سلامة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

