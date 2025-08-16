بالصور| سارة سلامة جريئة على البحر وتوجه رسالة رومانسية غامضة

كتب- مروان الطيب:

تواصل الفنانة سارة سلامة الاستمتاع بعطلتها الصيفية، ونشرت صورا جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ظهرت سارة بإطلالة جريئة على البحر، والتقطت العديد من الصور التذكارية، ووجهت رسالة رومانسية غامضة، من خلال نشر صورة لغروب الشمس، مكتوب عليها: "وسأختار أن أحبك كل يوم".

وحازت الصور على إعجاب متابعيها، ومن بين تعليقاتهم: "زي القمر، يا روقانك يا سارة يا قمر، تحفة، قمر البحر".

وكانت آخر مشاركات سارة سلامة في الدراما التليفزيونية مسلسل "نقطة سودة" عام 2024.

يذكر أن سارة سلامة تشارك بفيلم "خلي بالك من اللي جاي" بطولة الفنانة رانيا يوسف ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

