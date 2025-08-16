إعلان

"حورية البحر".. سيرين عبدالنور تفاجئ متابعيها بجسلة تصوير جريئة وسط البحر

08:26 م السبت 16 أغسطس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سيرين عبدالنور
  • عرض 6 صورة
    سيرين عبدالنور
  • عرض 6 صورة
    سيرين عبدالنور
  • عرض 6 صورة
    سيرين عبدالنور
  • عرض 6 صورة
    الفنانة سيرين عبدالنور
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - معتز عباس:

فاجأت الفنانة سيرين عبدالنور متابعيها على السوشيال ميديا، بإطلالة جريئة أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف.

وظهرت سيرين على حسابها بموقع "انستجرام" وسط البحر مرتدية ملابس جريئة تشبه ملابس "حورية البحر"، والتي لاقت إعجاب المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حورية البحر الجميلة"، "عروسة البحر"، "حورية قلبي"، "قمر يا سيرين"، "سيرينو عروسة البحور".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض العام الماضي، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.

اقرأ أيضا..

بـ شورت أبيض.. عبير صبري تستمتع بالبحر في بيروت

جريئة أمام البحر.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور يعلق (صور)

سيرين عبدالنور نجوم الفن
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان