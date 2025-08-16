كتب - معتز عباس:

فاجأت الفنانة سيرين عبدالنور متابعيها على السوشيال ميديا، بإطلالة جريئة أثناء قضاء عطلة إجازة الصيف.

وظهرت سيرين على حسابها بموقع "انستجرام" وسط البحر مرتدية ملابس جريئة تشبه ملابس "حورية البحر"، والتي لاقت إعجاب المتابعين.

وتفاعل الجمهور مع الصور، وجاءت التعليقات، كالتالي: "حورية البحر الجميلة"، "عروسة البحر"، "حورية قلبي"، "قمر يا سيرين"، "سيرينو عروسة البحور".

يذكر أن، آخر أعمال سيرين عبدالنور مسلسل "النسيان" والذي عُرض العام الماضي، وشاركها البطولة قيس شيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول الحاج.

