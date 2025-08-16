بـ شورت أبيض.. عبير صبري تستمتع بالبحر في بيروت

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة عبير صبري الأنظار خلال استمتاعها بالإجازة مع شقيقتها الإعلامية مروة صبري في بيروت.

نشرت عبير صبري صور لها رفقة شقيقتها عبر حسابها على انستجرام، وظهرت مرتدية هشورت أبيض على البحر والتقطت العديد من الصور التذكارية التي حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

وكانت عبير صبري، أعلنت مؤخرا انفصالها عن زوجها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "أعلن انفصالي عن زوجي بعد 7 سنوات من الزواج والعشرة الطيبة، وتم الانفصال في هدوء وتفاهم، أتمنى لكل منا التوفيق في حياته القادمة، محبتكم دائما مصدر أمان لي وقوة".

يذكر أن، آخر أعمال عبير صبري مسلسل "الحلانجي" بطولة محمد رجب وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

اقرأ أيضا:

مي عمر تستمتع بإجازتها الصيفية أمام البحر والجمهور يعلق (صور)

حلا شيحة بالحجاب في أحدث ظهور وجميلة عوض تعلق: "ما شاء الله"