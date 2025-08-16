إعلان

جريئة أمام البحر.. أحدث ظهور لـ ياسمين صبري والجمهور يعلق (صور)

01:56 م السبت 16 أغسطس 2025
كتب- هاني صابر:


خطفت الفنانة ياسمين صبري، الأنظار إليها بإطلالة جريئة خلال تواجدها أمام البحر من رحلة استمتاعها بإجازة الصيف.


ونشرت ياسمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "دائما الصالة الرياضية أولا".


وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "قمر، جمالك، عاش على الفورمة، جورجينا الغلابة، الأسود لايق بك".


يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليًا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.


