نجوى فؤاد تستغيث: "ساكنة في شقة إيجار والعلاج غالي ومعاشي 600 جنيه"

07:54 م الجمعة 15 أغسطس 2025
استغاثت الفنانة نجوى فؤاد بوزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو، لمرورها بأزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة عملها، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها.

ووجهت نجوى فؤاد رسالة لوزير الثقافة، خلال مداخلة هاتفية لها من خلال برنامج بنظرة تانية، عبر قناة الشمس، قالت: اهتموا بينا شوية إحنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، ودخلنا معروف عايزين نعيش عيشة آدمية حلوة".

وتابعت نجوى فؤاد: "أنا مش عايزة أعيش في دار مسنين، أنا ساكنة في بيت إيجار، ومعنديش بيوت تمليك ولا محلات قفلاها، والعلاج بقا غالي، وكشف الدكاترة بقا نار، والعيشة صعبة انتبه لينا شوية، دي حاجة انا مشوفتهاش في حياتي".

واستكملت نجوى فؤاد حديثها: ببحث على مشروع صغير لأن معاشي ٦٠٠ جنيه في الشهر، دول ميجيبوش عيش، هدور على حاجة اشتغلها، قضيت عمري كله في المشوار الفني، مع الناس اللي حبتني

نجوى فؤاد شقة إيجار الدكتور أحمد فؤاد هنو
