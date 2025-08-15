بفستان أسود جريء.. شيرين رضا تخطف الأنظار من أحدث ظهور

كتب- مروان الطيب:

خطفت الفنانة شيرين رضا الأضواء بعدما كشفت عن حضورها أحد الفعاليات الخاصة بمستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، وذلك عبر حسابها على انستجرام.

ونشر شيرين صور من الكواليس ظهرت خلالها بفستان أسود أنيق وجذاب حاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "قمر، الأسود يليق بك، شيكا، شبه نور بنتها أوي في الصور دي، عسل قوي بقى، قمرة والله، ايه حلاوتك دي".

وكانت اخر مشاركات شيرين رضا في الدراما التلفزيونية بمسلسل "إخواتي" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وعلى الجانب الآخر كانت اخر مشاركاتها على شاشة السينما ظهورها كضيفة شرف بفيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة.

يذكر أن شيرين تشارك بالمسلسل الكويتي "السجين النصاب ج2" بطولة عبدالله السيف وعلي كاكولي، تأليف فيصل البلوشي، إخراج عصام عبد الحميد.

