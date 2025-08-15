إعلان

نجل سليمان عيد يحسم الجدل بشأن تورط وفاء عامر في وفاة والده

04:12 م الجمعة 15 أغسطس 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    سليمان عيد (2)
  • عرض 12 صورة
    سليمان عيد (1)
  • عرض 12 صورة
    سليمان عيد
  • عرض 12 صورة
    سليمان عيد
  • عرض 12 صورة
    الفنان سليمان عيد
  • عرض 12 صورة
    الفنانة وفاء عامر 1
  • عرض 12 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 12 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 12 صورة
    وفاء عامر على انستجرام
  • عرض 12 صورة
    وفاء عامر
  • عرض 12 صورة
    وفاء عامر
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت - نوران أسامة:

نفى عبدالرحمن نجل الفنان سليمان عيد، شائعات تورط الفنانة وفاء عامر في وفاة والده الراحل، وأوضح حقيقة فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعاد نجل الراحل سليمان عيد، نشر الفيديو، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "ربنا يشفيك يا أمرض خلق الله يا اللي مشير الفيديو ده، أنا بجد مش مصدق الناس وصلت لإيه عشان كام لايك وشير وكام فيو .. الله يحرق أم التريند على اللي بيعملوه على اللي بيجروا وراء التريند".

وأضاف: "والله أعلم كام فيديو تاني زي ده مشيره، وكام بني آدم اتأذى بسبب حاجة زي دي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك وفي اللي شبهك".

يذكر أن، الفنان سليمان عيد، توفي في 18 أبريل 2025، عن عمر ناهز 64 عامًا، بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجئة نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة.

سليمان عيد وفاء عامر فيسبوك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان