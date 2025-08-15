كتب- هاني صابر:

تشارك المطربة السعودية داليا مبارك كعضو لجنة تحكيم بالموسم الجديد من برنامج the voice kids أحلى صوت المقرر انطلاقه قريبا، بجانب "الشامي و رامي صبري".

وكانت الانطلاقة الأولى لبرنامج "ذا فويس كيدز" بموسمه الأول في عام 2016 وكانت لجنة التحكيم مكونة من تامر حسني، ونانسي عجرم، وكاظم الساهر.

وبعد غياب 5 سنوات .. يعود برنامج اكتشاف المواهب الشهير "ذا فويس كيدز" قريبا في موسمه الجديد على شاشة MBC مصر.

وفي السطور التالية، نستعرض لكم معلومات عن داليا مبارك:

عمرها 34 عاما

مغنية سعودية من مواليد 2 مارس 1991.

اشتهرت في الخليج العربي في الآونة الأخيرة واقتحمت عالم الشهرة في عام 2014 بأغنية "قلبت الطاولة".

شاركت في عدة أوبريتات منها "سند الخير" وعمرها 14 عاما.

رشحت لتكون ضمن المواهب المشاركة في أول مواسم برنامج اكتشاف المواهب "آرابز جوت تالنت" ولكن وفاة والدها حرمها من الذهاب إلى بيروت والمشاركة فيه.

قدمت عدة أغاني منفردة منها: "في نظرة عيونك، مع خالص الأشواق، عرين العشق، تاج الفخر، قدر قدر، دمعة غلا، فارق عن الناس، وبيني بينك.

تعاقدت داليا مبارك مع شركة روتانا عام 2016 وأنتجت لها أول ألبوماتها بعنوان "من الآخر" وحقق نجاحا على مستوى الخليج العربي.