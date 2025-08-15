كتب- محمد شاكر:

أكد الفنان الكبير أحمد آدم، أن السوشيال ميديا أظهرت عيوبا كثيرة في المجتمع، لم تكن ظاهرة على السطح مثل الآن.

وقال "آدم" خلال حلقة من برنامج "أسئلة حرجة" الذي يقدمه الكاتب مجدي الجلاد، رئيس تحرير "مجموعة أونا الإعلامية" (التي تضم مواقع مصراوي، يلا كورة، والكونستلو، وشيفت): "دلوقتي اللي يكتب حاجة وييجي له عليها 14 لايك، عايز يشتري أبونا بالـ14 لايك اللي جاله دول! يا عم نلمهم لك ونديهم لك، وابعد عننا."

وأضاف آدم: "14 لايك خَلُّوك محلل سياسي ورياضي وعالم نفس وفيلسوف.. لا، اهدوا؛ احنا كلنا جُهال ونتشرف بشرف الجهل. وسقراط قال لك: 'كل ما ازددنا علماً، ازددنا جهلاً.' تواضع يا أخي، مش عايزين رأيك دلوقتي، ممكن تسكت!"

وتابع: "أنا نفسي أعمل 'عيد الصمت' زي ما في عيد الحب وشم النسيم وعيد الأم.. يبقى في عيد الصمت؛ يوم واحد نِسكت، المجتمع هيبقى زي اليابان تاني يوم."

وأكمل آدم: "أختار يكون اليوم ده اليوم اللي بعد اليوم العالمي للمسرح، يعني يوم 28 مارس. هنبقى اتكلمنا كتير في اليوم العالمي للمسرح، وهنسكت اليوم اللي بعده."

وحل الفنان أحمد آدم ضيفا على الكاتب مجدي الجلاد في الحلقة الثالثة من برنامج "أسئلة حرجة"، والتي تطرق خلالها إلى العديد من القضايا الفنية والسياسية، كما كشف العديد من الكواليس التي جمعته بعدد من النجوم وتذاع لأول مرة، مؤكدا أنه توقع العديد من الأحداث السياسية التي وقعت بالفعل، خلال أعماله الفنية التي قدمها.

كما تحدث آدم عن الزعيم عادل إمام وأهم أسباب نجوميته خلال فترة تخطت الستين عاما، والفارق بين مسرح عادل إمام ومسرح محمد صبحي.