"ذهب وألماظ ورولكس".. حكاية فنانات تعرضن للسرقة آخرهن آية سليم

كتب - معتز عباس:

شهد الوسط الفني تعرض عدد من الفنانين للسرقة بأشكال مختلفة منها ما كان مرتبطا بالمتعلقات الشخصية، وأخرى بالمشغولات الذهبية والأموال وغيرها.

وفي الآونة الأخيرة شهد الوسط الفني تزايدًا ملحوظًا في حوادث السرقات التي استهدفت عددًا من النجوم والمشاهير.

وتنوعت هذه الظاهرة ما بين سرقة المتعلقات الشخصية مثل الهواتف المحمولة والساعات الفاخرة، وصولًا إلى السطو على المنازل لسرقة المشغولات الذهبية والمبالغ المالية الكبيرة.

ويستعرض مصراوي أبرز حالات السرقة التي تعرضت لها أكثر من فنانة في الفترة الحالية والسنوات الماضية، آخرهن الفنانة آية سليم التي فقدت حقيبتها في مطار باريس.

آية سليم

كشفت الفنانة آية سليم، عن تعرضها لفقدان حقيبتها أثناء السفر من مطار باريس إلى إسبانيا، والتي كانت تحتوي على مقتنيات ثمينة.

وكتبت عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على موقع "إنستجرام": "شنطتي ضاعت من مطار باريس لإسبانيا، فيها خاتم ألماظ وساعة روليكس وشنطي، قلبي هيقف يا جماعة، والله مش قادرة، حد يقدر يساعدني".

غادة عبدالرازق

في عام 2024، تعرضت الفنانة غادة عبد الرازق للسرقة مشغولات ذهبية وملابس من داخل فيلاتها في منطقة المعادي، حيث حررت محضرًا اتهمت خادمتين لديها بأنهما وراء السرقة.

ونجحت قوات الأمن في إلقاء القبض على المتهمين بسرقة "انسيال" وملابس وبعض الإكسسوارات من داخل فيلا الفنانة غادة عبد الرازق بمنطقة المعادي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن خادمتين كانتا تعملان لديها وراء الواقعة.

نادية الجندي

في نوفمبر 2021، شهدت فيلا الفنانة نادية الجندي بمنطقة كرداسة حادث سرقة، حيث اختفت مصوغات ذهبية ثمينة تعود إليها. وكشفت التحريات الأمنية التي باشرتها مديرية أمن الجيزة أن المتهمة الرئيسية لم تكن سوى الخادمة التي تعمل لديها.

بعد جهود مكثفة من البحث والتحري، تمكن فريق البحث الجنائي من تحديد هوية المشتبه بها، وهي الخادمة التي كانت تعمل بالفيلا.

شيرين سيف النصر

قبل رحيلها تعرضت النجمة شيرين سيف النصر لسرقة كبيرة في 2024، حيث أعلنت تورط صديقة لها في سرقة مجوهرات ومشغولات ذهبية من شقتها تُقدر بـ 5 ملايين جنيه.

وقالت شيرين في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" يوليو 2019، إنها عثرت في محتويات شقتها على سوار ذهبي فقط، باعته المتهمة بسبعين ألف جنيه، وأكثر من عُقد قامت بتقليدها حتى تعيد المزيف في صندوق المجوهرات وكذلك خاتم وقرط، وأنها لم تشك فيها قط.

تذكرت شيرين تفاصيل الواقعة التي أدت إلى اكتشاف سرقة ممتلكاتها الثمينة، بدأت القصة عندما طلبت منها المتهمة مفتاح غرفة الملابس بحجة إعادة حقيبة كانت قد استعارتها، وفوجئت بالخادمة تخرج من الغرفة، وهي تخبرها بأن الخزنة مفتوحة وأنها تعرضت للسرقة.

فيفي عبده

في يونيو 2019، كشفت الفنانة فيفي عبده عن تفاصيل سرقة 5 كيلو ذهب من منزلها، عبر فيديو "لايف" نشرته على حسابها الرسمي بموقع "انستجرام": "أنا مش سعيدة، لأني لا أستحق ما فعلته الخادمة، وكنت بعاملها بكل حب وود، وحسبي الله ونعم الوكيل".

وأضافت: "كنت مشغولة في لايف مع جمهوري وقتها، اكتشفت بعدها بساعة إنها عطلت بعض كاميرات المراقبة، ولم تنتبه لكاميرا أخرى كشفت كل شيء".