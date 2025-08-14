سيارة وسط البحر وقالب تورتة.. هاجر الشرنوبي تحتفل بعيد ميلادها (صور)

كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة هاجر الشرنوبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا من احتفالها بعيد ميلادها.

ونشرت هاجر، الصور التي ظهر فيها داخل سيارة وسط البحر وقالب تورتة، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "مع أجمل عيد ميلاد".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عيد ميلاد سعيد يا فنانة، أحلى عيد ميلاد، كل سنة وانتي طيبة، خلاب، روعة المنظر".

يذكر أن، هاجر الشرنوبي شاركت في الموسم الرمضاني 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"بطولة مصطفى شعبان، رياض الخولي، سلوى خطاب، دينا فؤاد، منذر رياحنة، سهر الصايغ، ومحمد نجاتي.