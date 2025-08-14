بعد حسمها الجدل..25 صورة تبرز تشابه إطلالات جورجينا مع ياسمين صبري

كتب- معتز عباس:

مع كل جلسة تصوير تخضع لها الفنانة ياسمين صبري وتشاركها مع جمهورها ومحبيها على السوشيال ميديا يتم التفاعل معها بشكل واسع، ويصل الأمر إلى تشبيه البعض لها بـ جورجينا صديقة اللاعب كريستيانو رونالدو، سواء في اللوك والاستايلات التي ترتديها.

ونستعرض لكم صورا توضح مدى تشابه ياسمين صبري مع جورجينا.

وحسمت الفنانة ياسمين صبري، الجدل حول تشبيه البعض لها بـ "جورجينا العرب" في إشارة إلى صديقة نجم الكرة كريستيانو رونالدو.

وعلقت ياسمين، على تدوينة متداولة لها تحمل صورتها بالإضافة إلى تعليق "جورجينا العرب ياسمين صبري بإطلالة جديدة"، وكتبت: "أنا اسمي ياسمين صبري ونقطة".

يذكر أن، ياسمين صبري يعرض لها حاليًا بالسينمات فيلم "المشروع X"، والعمل قصة وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، إياد نصار، أحمد غزي، عصام السقا، ومجموعة كبيرة من الفنانين.