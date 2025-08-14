كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على التفاعل مع أول ظهور للفنان كريم محمود عبدالعزيز مع زوجته آن الرفاعي بعد شائعات طلاقهما التي تم تداولها خلال الأسابيع الماضية.

ونشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة له مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها : "بحبك" .

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تدوينته. وكتب أوس أوس: "ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم". وكتبت دنيا سمير غانم: "بنحبكم انتوا الاتنين، ما شاء الله".

فيما علقت الفنانة هنا الزاهد بإيموجي "قلوب". وعلقت منة فضالي أيضا بإيموجي "قلوب".

يذكر أن، الأسابيع الماضية شهدت شائعات تم تداولها حول انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، وارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

وأنجب كريم محمود عبد العزيز من زوجته 3 بنات هن "كندة وخديجة وحبيبة".