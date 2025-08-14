إعلان

هنا الزاهد ومنة فضالي.. تعليق النجوم على صلح كريم محمود عبدالعزيز وزوجته

06:43 م الخميس 14 أغسطس 2025
    كريم محمود عبدالعزيز وزوجته ان الرفاعي (4)
    كريم محمود عبدالعزيز وزوجته ان الرفاعي (1)
    كريم محمود عبدالعزيز وزوجته ان الرفاعي (3)
    كريم محمود عبدالعزيز وزوجته ان الرفاعي (2)
    حسن الرداد وإيمي سمير غانم وشقيقتها دنيا وزوجها رامي رضوان وكريم محمود عبدالعزيز
    عيد ميلاد زوجة كريم محمود عبدالعزيز (4)
    عيد ميلاد زوجة كريم محمود عبدالعزيز (3)
    عيد ميلاد زوجة كريم محمود عبدالعزيز (5)
    عيد ميلاد زوجة كريم محمود عبدالعزيز (2)
كتب- هاني صابر:

حرص عدد من نجوم الفن، على التفاعل مع أول ظهور للفنان كريم محمود عبدالعزيز مع زوجته آن الرفاعي بعد شائعات طلاقهما التي تم تداولها خلال الأسابيع الماضية.

ونشر الفنان كريم محمود عبدالعزيز، صورة له مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق عليها : "بحبك" .

وتفاعل عدد من نجوم الفن مع تدوينته. وكتب أوس أوس: "ربنا يخليكم لبعض ويحفظكم". وكتبت دنيا سمير غانم: "بنحبكم انتوا الاتنين، ما شاء الله".

فيما علقت الفنانة هنا الزاهد بإيموجي "قلوب". وعلقت منة فضالي أيضا بإيموجي "قلوب".

يذكر أن، الأسابيع الماضية شهدت شائعات تم تداولها حول انفصال الفنان كريم محمود عبد العزيز عن زوجته، وارتباطه بالفنانة دينا الشربيني.

وأنجب كريم محمود عبد العزيز من زوجته 3 بنات هن "كندة وخديجة وحبيبة".

الفنان كريم محمود عبدالعزيز كريم محمود عبدالعزيز على إنستجرام ظهور كريم محمود عبدالعزيز مع زوجته شائعة طلاق كريم محمود عبدالعزيز
