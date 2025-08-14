كندة علوش تشيد بفيلم "درويش": "مشروع مميز"

كتبت- سهيلة أسامة:

أشادت الفنانة كندة علوش بزوجها الفنان عمرو يوسف، الذي يعرض حاليا بالسينمات.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج "ET بالعربي" : كل مشروع بشوف عمرو دخله، بيحط روحه فيه بكل المعاني، سواء في الدور اللي بيقدمه أو في المشروع ككل، والحمد لله ربنا دايمًا بيوفقه".

وعن فيلم "درويش"، أوضحت أنها في انتظار عرضه، قائلة: "الفيلم بالنسبة لي لذيذ، وفيه إنتاج عظيم، زي أستاذ ممدوح السبع، والإنتاج عامل مشروع مميز أوي فيه لايت كوميدي وأكشن".

وأضافت: "الكاست اللي معاه أنا بحبهم كلهم على المستوى الشخصي، دينا، وشاهين، وتارا، مصطفى غريب، وأحمد عبد الوهاب وكل الموجودين في الفيلم ممثلين رائعين".

فيلم دوريش بطولة عمرو يوسف ودينا الشربينى ومحمد شاهين و تارا عماد، ومصطفى غريب، وخالد كمال، وإسلام حافظ، وأحمد عبد الوهاب، هشام الشاذلي، أحمد محارب، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

