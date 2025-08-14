كتبت- سهيلة أسامة:

خطفت الفنانة دينا فؤاد الأنظار بإطلالتها الجريئة في أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، إذ ظهرت مرتدية "توب" أبيض و"هوت شورت" جينز.

ولاقت الصور تفاعلًا واسعًا بين المتابعين، وجاءت بعض التعليقات: "مش متعودين منك على كده"، "مالك يا دينا"، "يا جمالك"، "أحلى دينا".

يُذكر أن الفنانة دينا فؤاد شاركت في موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "حكيم باشا"، بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، رياض الخولي، منذر رياحنة، سلوى خطاب، ميدو عادل، ومن إخراج أحمد خالد أمين.

