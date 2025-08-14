"هي جات عليا".. هيدي كرم تشارك جمهورها صورة قديمة لها

كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة هيدي كرم جمهورها صورة قديمة لها، ظهرت فيها أمام البحر.

ونشرت هيدي الصورة عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلّقت قائلة: "هل أنا في الساحل؟ أبسولوتلي، أنا في اللوكيشن بصور أمام جمال الإضاءة والكاميرات. بس قولت اشمعنا أنا، من نفسي زي كل البشرية أنزل صورة ليا على البحر ولو حتى قديمة. هي جات عليا".

يذكر أن هيدي كرم شاركت في بطولة مسلسل "وتر حساس" بجانب صبا مبارك، محمد علاء، إنجي المقدم، محمد علي رزق، وتأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.

اقرأ أيضًا:

أحمد آدم لمجدي الجلاد: الجاهل الصادق والغبي اللي عنده ضمير موجودين بوفرة على السوشيال ولهم "زبائن"

بعد غياب أكثر من 9 أعوام.. سعد لمجرد يحيي حفل غنائي في عمّان