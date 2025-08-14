"تلطخ المهنة بالعار".. ماجدة خير الله تهاجم بدرية طلبة

كتبت- سهيلة أسامة:

هاجمت الناقدة ماجدة خير الله الفنانة بدرية طلبة عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك"، وذلك بالتزامن مع قرار نقابة المهن التمثيلية بإحالتها للتحقيق.

وقالت "خير الله": "الإنسان على دين خليله، هاتلاقي شوية ممثلات من صديقات بدرية هايظهروا للدفاع عنها والتأثير على أعضاء النقابة، وينتهي الأمر باعتذار هزيل، وكنت غلطانة وشوية كلام فارغ وصعبانيات، بس كده".

وتابعت: "الجمهور المصري اللي فيه أمهات أفاضل، ودكاترة، ومدرسين، ومحاميين، ومهندسين، وعمال، وفلاحين، وناس شقيانة في مهن مختلفة، واللي بدرية قالت إنها وأصحابها أسيادهم، لن يحترموا أي شخص يمت للفن ومهنة التمثيل طالما بتسمح لشخصيات مثل هذه الشتامة أن تنتسب لتلك المهنة المحترمة وتلطخها بالعار".

وفي السياق نفسه، قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، وبالإجماع، إحالة الفنانة بدرية طلبة للتحقيق الفوري، وذلك بعد اجتماع طارئ اعتبر فيه المجلس ما صدر عنها تجاوزًا صارخًا.

كما شدد المجلس على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد أي فنان يخرج عن ميثاق الشرف الأخلاقي.

يُذكر أن بدرية طلبة تعرضت مؤخرًا لهجوم واسع من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب انفعالها في مقاطع فيديو وظهورها المتكرر في بث مباشر.

