بهذه الكلمات.. حنان مطاوع تنعى صنع الله إبراهيم

كتبت- نوران أسامة:

نعت الفنانة حنان مطاوع، الكاتب والأديب الراحل صنع الله إبراهيم، الذي وافته المنية اليوم، إثر إصابته بالتهاب رئوي استدعى نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة.

ونشرت حنان، صورة أرشيفية للراحل، عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلّقت: "لا أكتب كي أريح القارئ، بل كي أزعجه وأدفعه للتفكير، التاريخ لا يكتب في الصحف بل في وجوه الناس، الكتابة ليست مهنة بل موقف من العالم، وداعًا صنع الله إبراهيم".

ويُعد الراحل أحد أبرز رواد الأدب المصري والعربي، وعلامة فارقة في المشهد الثقافي، إذ قدّم أعمالًا مميزة تنوّعت بين الرواية والقصة، ودخل عدد منها ضمن قائمة أفضل مائة رواية عربية.

وُلد صنع الله إبراهيم في القاهرة عام 1937، وكان لوالده دور كبير في تشكيل شخصيته الأدبية، إذ زوّده بالكتب والقصص وشجّعه على الاطلاع منذ الصغر، ما أسهم في رسم ملامح مسيرته الإبداعية المبكرة.

