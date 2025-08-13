إعلان

"جريئة وساحرة " .. 25 صورة أجمل إطلالات النجمات في الساحل الشمالي

07:25 م الأربعاء 13 أغسطس 2025
  • عرض 27 صورة
  • عرض 27 صورة
    مي سليم تتألق بالأبيض_19
  • عرض 27 صورة
    مي سليم
  • عرض 27 صورة
    مي سليم
  • عرض 27 صورة
    ليلى علوي تستمتع بأجواء الصيف في حفلة غنائية
  • عرض 27 صورة
    ليلى علوي في حفلة بصحبة صديقاتها
  • عرض 27 صورة
    ليلى علوي في حفلة بصحبة صديقاتها
  • عرض 27 صورة
    ليلي علوي تخطف الأنظار إطلالة جديدة لليلى علوي
  • عرض 27 صورة
    ليلي علوي تخطف الأنظار إطلالة جديدة لليلى علوي
  • عرض 27 صورة
    روبي رقص في حفلها الغنائي
  • عرض 27 صورة
    اطلالة روبي (1)
  • عرض 27 صورة
    روبي بفستان وردي
  • عرض 27 صورة
    فيفي عبده تستمتع باجازة الصيف
  • عرض 27 صورة
    الفنانة فيفي عبده
  • عرض 27 صورة
    فيفي عبده في الساحل الشمالي
  • عرض 27 صورة
    الهام شاهين وشقيقتها
  • عرض 27 صورة
    الهام شاهين وشقيقتها_1
  • عرض 27 صورة
    الهام شاهين في الساحل (1)
  • عرض 27 صورة
    الفنانة إلهام شاهين
  • عرض 27 صورة
    مي عمر بفستان يجمع بين اللونين الأبيض والأسود
  • عرض 27 صورة
    ليلى علوي والهام شاهين
  • عرض 27 صورة
    مي عمر ومحمد سامي
  • عرض 27 صورة
    عبير صبري (8)
  • عرض 27 صورة
    رانيا منصور 1
  • عرض 27 صورة
    عبير صبري (4)
  • عرض 27 صورة
    عبير صبري (8)
  • عرض 27 صورة
    رانيا منصور 1
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجمات الفن على قضاء إجازة الصيف بالساحل الشمالي، وظهرت بإطلالات متنوعة وجريئة بألوان صيفية مبهجة.

ونستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات في الساحل الشمالي في السطور التالية:

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم الانظار إليها بإطلالة جريئة على البحر بأحدث ظهور لها.

إلهام شاهين

أطلت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأحمر بنقشة الورود، واعتمدت مكياج بسيط.

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور على البحر وهي تستمتع بالأجواء الصيفية وارتدت أكثر من إطلالة جريئة تتناسب مع شخصيتها وتبرز جمالها

ليلى علوي

تألقت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون الأبيض من قماش الدانتيل الذي أبروز قوامها .

فيفي عبده

ظهرت الفنانة فيفي عبده، بإطلالة جريئة مرتدية بلوزة باللون الأسود مع جيب قصير باللون الأزرق، خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

عبير صبري

ظهرت النجمة عبير صبري على البحر بإطلاطة جريئة باللون الأبيض وزينتها بالكاش مايوه.

روبي

نشرت المطربة روبي، إطلالة جريئة مرتدية فستان قصير خلال استمتاعها بإجازة الصيف في الساحل الشمالي.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الانظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

نجوم بالساحل الشمالي مي سليم مي عمر لبلبة فيفي عبده
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة