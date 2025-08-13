"جريئة وساحرة " .. 25 صورة أجمل إطلالات النجمات في الساحل الشمالي

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجمات الفن على قضاء إجازة الصيف بالساحل الشمالي، وظهرت بإطلالات متنوعة وجريئة بألوان صيفية مبهجة.

ونستعرض لكم أبرز إطلالات النجمات في الساحل الشمالي في السطور التالية:

مي سليم

خطفت الفنانة مي سليم الانظار إليها بإطلالة جريئة على البحر بأحدث ظهور لها.

إلهام شاهين

أطلت الفنانة إلهام شاهين بفستان طويل باللون الأحمر بنقشة الورود، واعتمدت مكياج بسيط.

رانيا منصور

ظهرت الفنانة رانيا منصور على البحر وهي تستمتع بالأجواء الصيفية وارتدت أكثر من إطلالة جريئة تتناسب مع شخصيتها وتبرز جمالها

ليلى علوي

تألقت الفنانة ليلى علوي بفستان قصير باللون الأبيض من قماش الدانتيل الذي أبروز قوامها .

فيفي عبده

ظهرت الفنانة فيفي عبده، بإطلالة جريئة مرتدية بلوزة باللون الأسود مع جيب قصير باللون الأزرق، خلال استمتاعها بإجازة الصيف.

عبير صبري

ظهرت النجمة عبير صبري على البحر بإطلاطة جريئة باللون الأبيض وزينتها بالكاش مايوه.

روبي

نشرت المطربة روبي، إطلالة جريئة مرتدية فستان قصير خلال استمتاعها بإجازة الصيف في الساحل الشمالي.

مي عمر

خطفت الفنانة مي عمر، الانظار إليها بإطلالة جريئة خلال استمتاعها بإجازة الصيف.