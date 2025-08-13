نادين الراسي بإطلالة جريئة بالأبيض والأسود

كتبت- سهيلة أسامة:

خضعت الفنانة اللبنانية نادين الراسي لجلسة تصوير جريئة بالأبيض والأسود.

ونشرت نادين صورتين عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، ظهرت خلالهما بفستان أبيض قصير

ولاقى ظهورها تفاعلًا واسعًا من متابعيها، وجاءت بعض التعليقات: "قمر"، "جميلة حبيبتي"، "قمة الجمال والأناقة"، "روعة"، "جمالك جمال".

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادين الراسي مسلسل "عرابة بيروت"، بطولة نور الغندور، مهيار خضور، نادين الراسي، جوليا قصار، جيسي عبدو، رولا بقسماتي، تأليف مازن طه، وإخراج فيليب أسمر.

اقرأ أيضًا:

"بديع الروح".. المركز القومي للمسرح والموسيقى يحتفل بذكرى ميلاد بديع خيري

بالصور- دنيا سمير غانم تحتفل بعرض فيلم "روكي الغلابة" في دبي

ليلى زاهر تشارك جمهورها ذكريات الأسبوع الماضي (صور وفيديو)