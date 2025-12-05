بالأحضان.. تركي آل الشيخ يرحب بعمرو دياب ويصفه بـ "الأسطورة الحية"

نشر المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، مقطع فيديو عبر حسابه على "فيسبوك"، خلاله في لقاء خاص مع النجم عمرو دياب بأحد المناسبات الخاصة.

وظهر تركي وهو يرحب بعمرو دياب وسط عناق حار بينهما، وكتب تركي على الفيديو: "مع الأسطورة الحية عمرو دياب".

تركي آل الشيخ يرد على الانتقادات الموجهة لفيلم "الست"

نشر تركي آل الشيخ، مقطع فيديو عبر حسابه على موقع "فيسبوك" يجمعه بالمخرج مروان حامد، علّق خلاله على ردود الفعل السلبية التي لاحقت فيلم "الست"، بعد طرح الإعلان الدعائي الرسمي.

وقال آل الشيخ في الفيديو: "أنا قاعد أشوف اللي على السوشيال ميديا عن فيلم الست، إحنا كموسم الرياض رعاة للفيلم، ولم نتدخل في الإخراج أو أي شيء يخص العمل، لما شوفت الهوجة كنت متشائم، لكن مروان حامد عمل لي عرض خاص وشفت الفيلم، وخرجت مبسوط، أهنيه على الفيلم هذا".

وأضاف: "جودة التصوير والإنتاج رائع، أنا أعرف ميزانية الفيلم، والجودة والصورة والحبكة اللي شفتهم يقولوا إن الميزانية مستحيل تكون بهذه التكلفة، خرجت من الفيلم مبسوط، شيء رائع، قصة محبوكة من أول لآخر الفيلم، الفيلم ده هيعمل رواج كبير، وهيخلي الجمهور العربي يرجع يقرأ سيرة أم كلثوم، ويحمس لنوعية الأفلام اللي بتوثّق الشخصيات الكبيرة في العالم العربي".

واختتم: "مبروك، وأعتقد أن الفيلم هيعجب الجمهور في المملكة العربية السعودية بشكل كبير".

حفلات عمرو دياب

يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا اليوم الجمعة الموافق 5 ديسمبر في الدوحة ضمن فعاليات مهرجان ليالي العرب، وسيقدم الهضبة باقة من أشهر أغانيه وسط تفاعل جماهيره ومحبيه من جميع أنحاء الوطن العربي.

