إعلان

صفقة بمليارات.. نتفليكس تستحوذ على شركة "Warner Bros."

كتب : مروان الطيب

06:08 م 05/12/2025

نتفليكس تستحوذ على وارنر برازرز

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت العديد من التقارير العالمية عن نجاح شبكة "نتفليكس" في الاستحواذ على شركة "Warner Bros." للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

واستحوذت نتفليكس على شركة وارنر برازرز التي تتضمن عدد من الشركات والمنصات من ضمنها "HBO" وHBO MAX" التي تمتلك مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أبرزها سلسلة "هاري بوتر" ومسلسل "The Sopranos"، ومسلسل "صراع العروش".

وكشفت التقارير أن الصفقة تقدر بـ 82.7 مليار دولار، وأعلنت منصة نتفليكس عن تفاصيل الصفقة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "X" وكتبت: أعلنت Netflix اليوم عن استحواذها على شركة Warner Bros. معًا، سنحدد ملامح القرن القادم من سرد القصص، ونبتكر عرضًا ترفيهيًا استثنائيًا للجماهير في كل مكان.

نجحت شبكة نتفليكس في أن تصبح إحدى أهم منصات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني خلال السنوات الماضية، ويتابعها الملايين من المشاهدين حول حتى أصبحت إحدى أهم وأكبر منصات الستريمنج.

نتفليكس تعلن استحواذها على شركة وارنر برازرز

اقرأ أيضا:

بعد رفع منع عرضه.. موعد طرح فيلم "الملحد" بالسينمات

ماذا قالت إلهام شاهين عن فيلم "العملاق" بعد عرضه بمهرجان البحر الأحمر؟ (صور)

شبكة نتفليكس شركة Warner Bros نتفليكس تستحوذ على شركة Warner Bros شركة وارنر برازرز نتفليكس تستحوذ على شركة وارنر برازرز

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إجراء لأول مرة.. نائب وزير التعليم يكشف لمصراوي مفاجأة بشأن الثانوية العامة
- بالتردد.. قناة مجانية تنقل قرعة كأس العالم 2026 بمشاركة مصر