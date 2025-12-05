صفقة بمليارات.. نتفليكس تستحوذ على شركة "Warner Bros."

كشفت العديد من التقارير العالمية عن نجاح شبكة "نتفليكس" في الاستحواذ على شركة "Warner Bros." للإنتاج السينمائي والتلفزيوني.

واستحوذت نتفليكس على شركة وارنر برازرز التي تتضمن عدد من الشركات والمنصات من ضمنها "HBO" وHBO MAX" التي تمتلك مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية والتلفزيونية أبرزها سلسلة "هاري بوتر" ومسلسل "The Sopranos"، ومسلسل "صراع العروش".

وكشفت التقارير أن الصفقة تقدر بـ 82.7 مليار دولار، وأعلنت منصة نتفليكس عن تفاصيل الصفقة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "X" وكتبت: أعلنت Netflix اليوم عن استحواذها على شركة Warner Bros. معًا، سنحدد ملامح القرن القادم من سرد القصص، ونبتكر عرضًا ترفيهيًا استثنائيًا للجماهير في كل مكان.

نجحت شبكة نتفليكس في أن تصبح إحدى أهم منصات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني خلال السنوات الماضية، ويتابعها الملايين من المشاهدين حول حتى أصبحت إحدى أهم وأكبر منصات الستريمنج.

